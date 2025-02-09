İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

Kahramanmaraş'ta Deneyap Atölyesi Proje Şenliği Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Deneyap Atölyesi Proje Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Deneyap Atölyesi Proje Şenliği'nde yaptığı konuşmada, teknoloji atölyelerinin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti ve yerel eğitim projelerinin öğrencilere sağladığı katkıları vurguladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş'ta "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği"ne katıldı.

Baykar Konteyner Kent'te düzenlenen programın açılışında konuşan Hıdır, Kahramanmaraş'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Teknoloji atölyelerinin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Hıdır, "Kahramanmaraş'ta, hem Baykar Konteyner Kent'te hem de Necip Fazıl'da bulunan eğitim çadırlarımızda, binden fazla öğrencimiz teknoloji ve bilimle buluşmuş oldu. Tabi bunun yanı sıra Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde, 300'den fazla öğrencimiz teknoloji temelli eğitimlerini almaya devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını ancak devletin ve sivil toplum kuruluşların katkılarıyla bölgenin yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Hıdır, şöyle devam etti:

"Bu topraklar, sadece yaşanan felaketlerin izlerin değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın umudu ve azmini taşıyor. Sizler, tüm zorluklara rağmen öğrenmeye ve üretmeye devam ederek, gerçek bir başarı hikayesi yazdınız. Bu süreçte Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle ve eğitim çadırlarımız sayesinde, binlerce öğrencimiz teknoloji ile tanışma ve üretim kültürünü deneyimleme fırsatı bulmuş oldu."

Programa, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
img

İlk maçında ortalığı birbirine kattı
img

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
img

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kanarya ilk yarıda işi bitirdi
Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı

Attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.