Kahramanmaraş'ta DEAŞ Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen M.K. (30) gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla aranan M.K'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Adliyeye sevk edilen zanlı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel