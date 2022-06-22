Kahramanmaraş'ta çalıntı motosiklet yakalandı Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çalınan motosiklet 7 ay sonra bulundu. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çalınan motosiklet 7 ay sonra bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ö.S. geçen yıl kasım ayında kırsal Bozlar Mahallesi'nde park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, B.C'nin (37) kullandığı plakasız motosikleti durdurdu. Şasi numarası silinmiş motosikletin, Adana Bölge Kriminal Laboratuvarında yapılan incelemesinde motosikletin Ö.S'ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli B.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, motosiklet sahibine teslim edileceği belirtildi. AA / Veli Menekşe - Güncel Kahramanmaraş Bozlar Güncel Haberler

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