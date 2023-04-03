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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek

Güncel Haberler

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 10 mahallede süreceğini bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 10 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Orhangazi, Hacı Bayram Veli, Mimar Sinan ve Oruç Reis ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez Mahallesi'nde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ü yarın yıkılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Orhangazi Güncel Haberler

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