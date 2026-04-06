Kahramanmaraş'ta balık tutarken suya düştüğü değerlendirilen kişinin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık tutarken gölete düştüğü değerlendirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Faruk Seringeç (58), arkadaşlarıyla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki HES Barajı Göleti'ne balık tutmaya gitti.

Ayrı noktalardan olta atan arkadaşlar bir süre sonra buluşma noktasına geldiklerinde Seringeç'in gelmediğini fark ederek aramaya başladı.

Sonuç alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Seringeç'in cesedine ulaşıldı.

Seringeç'in balık tutarken gölete düştüğü değerlendiriliyor.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.