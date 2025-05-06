Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Vurulmuş Bir Kişi Bulundu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki bir otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş 29 yaşındaki Emre Bulut'un cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi otomobilin içinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Sulama kanalı bölgesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçta av tüfeğiyle vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırmada, ölen kişin Emre Bulut (29) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel