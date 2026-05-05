Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan M.C.E. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan K.U.S.,yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir