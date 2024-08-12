Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Fatih Mahallesi'ndeki Şen Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkıldı ve enkazlar döküm sahasına taşındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede, ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Fatih Mahallesi Mahir Ünal Caddesi'ndeki 4 bloktan oluşan Şen Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.