Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari jandarma tarafından yakalandı. Firariler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 firari yakalandı.
Firariler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel