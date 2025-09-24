Haberler

Kahramanmaraş'ta 3 Köpeği Zehirleyen Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 3 çoban köpeğinin zehirlenmesi olayıyla ilgili 75 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Jandarma, köpeklerin zehirli yiyecek yedikten sonra öldüğünü tespit etti ve adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 köpeğin zehirlenmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başdevrişli Mahallesi'nde köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, M.K'nin (75) bahçesine gelen yabani hayvanları etkisiz hale getirmek için zehirli yiyecek bıraktığı, bu yiyeceği yiyen 3 çoban köpeğinin zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
