Kahramanmaraş'ta 15 Yataklı Göğüs Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 15 yataklı 3. basamak göğüs yoğun bakım ünitesinin açılışı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve iş insanı Haluk Şerbetçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünite, bölgedeki yoğun bakım ihtiyacını karşılayacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 15 yataklı 3. Basamak Göğüs Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, oluşturulan ünitenin açılışında yaptığı konuşmada, 15 yataklı 3. basamak yoğun bakım biriminin de hizmete açabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

İş insanı Haluk Şerbetçi tarafından yaptırılan ünitenin ileri solunum desteği, ağır seyirli akciğer hastalıkları ve kritik takip gerektiren tüm göğüs hastalıklarının tedavisinde bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yasım, "Şehrimizin yoğun bakım sıkıntısı olduğu malum, yoğun bakım ihtiyacından dolayı hastalar dışarı sevk ediliyor. Bu ünite bir nebzede olsun şehrimize nefes aldıracak." diye konuştu.

İş insanı Haluk Şerbetçi de Rektör Yasım ile sohbeti sırasında böyle önemli bir ihtiyaç olduğunu öğrendiğini ve görevi üstlendiğini söyledi.

Zaman kaybetmeden çalışmaları tamamlayarak üniteyi hizmete açtıklarını aktaran Şerbetçi, "Tabi Kahramanmaraş'ın buna ihtiyacı var. Bunu pandemide de gördük. Depremden sonra da. Allah bir daha yaşatmasın. Buna benzer hizmetleri yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

Şerbetçi, aile olarak önümüzdeki günlerde benzer bir hizmeti daha gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
