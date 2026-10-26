Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaatta 26 yaşındaki erkeğin cesedi bulundu

Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaatta 26 yaşındaki erkeğin cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir inşaatta hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği 26 yaşındaki erkeğe ait ceset, savcı incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
M.G'ye (26) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.???????
Kaynak: AA