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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte belge operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve sahte belge operasyonunda gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin bot hesaplarla vize randevusu aldığı belirlenirken adreslerde sahte pasaport ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzenlenmesine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı kişilerin sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleriyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin bot hesaplar aracılığıyla konsolosluk sistemlerine müdahale ederek vize randevusu aldığını, yasa dışı geçişleri organize ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 8 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport, Karadağ kimlik kartı, 5 Türk kimlik kartı, 7 sürücü belgesi, çok sayıda vize başvuru evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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