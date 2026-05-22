Depremde zarar gören Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrin önemli tarihi miraslarından olan kale aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor.

Milli Mücadele yıllarına tanıklık eden tarihi yapıda yürütülen kapsamlı restorasyonla birlikte hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanması hem de kalenin turizm açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında ekipler, kale surları ve taş duvarlarda kapsamlı temizlik, sağlamlaştırma ve derz yenileme işlemleri gerçekleştiriyor. Zamanla yıpranan bölümlerin özgün mimari yapısı korunarak onarıldığı çalışmalarda, hasarlı alanlarda kullanılmak üzere taş ayrıştırma ve tarihi dokuya uygun yeni taş hazırlıkları da sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kalenin şehrin tarihine, kültürüne ve Milli Mücadele ruhuna tanıklık etmiş önemli bir miras olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kaleyi özgün dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Görgel, restorasyon tamamlandığında Kahramanmaraş Kalesi'nin vatandaşlar ile yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha güvenli, düzenli ve nitelikli bir ziyaret alanı olacağını kaydetti.