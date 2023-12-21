Kahramanmaraş'ın zemininde bilimsel inceleme

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir merkezinde başlatılan zemin incelemeleri ile ilgili, "Gözlem çukurları açılıyor, buralarda fay hatları ile ilgili son durum nedir ne var ne yok çalışmalar yapılıyor" dedi.

Başkan Güngör, valilik meydanında başlanan fay hattı inceleme çalışmalarını yerinde takip etti. Bilim adamlarından bilgiler alan Başkan Güngör, şehir merkezinin zeminin çerçeveli bir şekilde ele alınıp incelendiğini ifade etti.

Fay hatlarının yanı sıra heyelan bölgelerinde de incelemelerin devam ettiğini ifade eden Güngör, "Kıbrıs Meydanı'ndan, Azerbaycan ve Trabzon Caddesi'nden Kayseri karayoluna kadar olan bölge. Burası zemine bağlı tekrar detaylı çalışma yapılması gereken bir alandı. Bir diğer alanda Boğaziçi bölgesi, orada da heyelan riskinden kaynaklı çalışma yapılması gerekliydi. Üçüncü alanda fay hatları ile ilgili çalışma. Hocalarımız detaylı bir şekilde fay hatları ve Boğaziçi heyelan bölgesinde detaylı bir şekilde çalışma yapıyor. Gözlem çukurları açıyorlar. Buralarda fay hatları ile ilgili son durum nedir ne var ne yok çalışmalar yapılıyor. Ortaya çıkan durum ne ise, yani buradan bir fay geçiyor ise nasıl bir fay, riski ve çekme mesafesi ne kadar olacak. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde önümüze konmuş olacak. Biz de bu duruma göre şehrimizin imar ve ihyası konusunda yeni duruma göre şehrimizin çalışmalarını yürütmüş olacağız" dedi.

Uygun olmayan alanlarda da çalışmaların devam ettiğimi söyleyen Başkan Güngör, "Uygun olmayan henüz sonuçlanmış bir alan yok. Ortaya çıkan rapor sonucu neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edilecek. Olur ise eğer olumsuz durumda bakanlığımız ve buradaki hak sahipleri her hangi bir hak kaybı olmaksızın, hakları ne ise yapı durumları ne ise bunlar dönüşüm gerekse hak sahipliği konusunda hakları teslim edilmiş olacak bundan hiçbir kuşku duyulmasın. Şuan çalışma devam ediyor ve tamamen yasaklanmış bir alan yok" diye konuştu.