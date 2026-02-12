Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Milletvekili Fırat Görgel, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ünlüer mesajında, 12 Şubat'ın halkın "Hür yaşadım, hür yaşarım" diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta yazılan bağımsızlık ateşinin yalnızca şehrin değil hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlattığını vurgulayan Ünlüer, "Depremlerin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edilerek Kahramanmaraş'ta kapsamlı bir ihya ve inşa süreci başlatılmıştır. Devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen bu çalışmalar, 12 Şubat ruhunun bugün de diri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Güvenli, sağlam ve modern konutlarla birlikte hemşehrilerimiz yeniden sıcak yuvalarına kavuşmakta, şehir hayatı adım adım normalleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de 106 yıl önce kentteki her evin cepheye, sokakların mücadele alanına döndüğünü belirtti.

Yaşlısından gencine her ferdin vatan için seferber olduğunu aktaran Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş halkı, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlıktan asla taviz vermemiştir. Böyle şanlı bir tarihe sahip olan bir şehrin evladı olmaktan, atalarımızın mirasını yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz. 12 Şubat yalnızca bir kurtuluş günü değil; inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin destana dönüştüğü tarihi bir dönüm noktasıdır. 106 yıl önce bu kadim şehirde yakılan bağımsızlık ateşi, Anadolu'nun dört bir yanına umut olmuş, milletimizin istiklal yürüyüşünü hızlandırmıştır. Kahramanmaraş, esareti reddeden bir milletin kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği şehirlerden biri olmuştur."