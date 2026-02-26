Haberler

Kahramanmaraş Elbistan'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, saat 20.17'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

