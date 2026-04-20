Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, göreve başladı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Turan Akpınar, göreve başladı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden göreve başlama mesajı paylaşan Akpınar, Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı, yaralı öğrencilere ise acil şifa dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ta eğitim liderliği sürecinde en büyük güvencesinin yöneticiler ve fedakar öğretmenler olduğunu aktaran Akpınar, kapılarının her zaman açık olacağını ve birlikte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur dün görevden alınmıştı.