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Son Dakika | KAHRAMANMARAŞ - 3 kişiyi öldüren genç, intihar etti

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Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta bir genç, annesi ve 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladığı tabancayla intihar etti.

Kahramanmaraş'ta bir genç, annesi ve 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladığı tabancayla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına çıkan B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla henüz bilinmeyen nedenle kendisine zarar vermeye başladı.

B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö. (51), oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine doğru ateş etmeye başladı. B.Ö. ardından da aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olayda, anne H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö. (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan baba M.Ö'nün ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Önsen Güncel Haberler Son Dakika

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