Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Edinilen Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.D. (19), S.C.Ç. (22) ve A.O.C'yi (25) Ekinözü ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Ali Öztürk Kahramanmaraş Hisarcık Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.