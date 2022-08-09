Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Edinilen Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.D. (19), S.C.Ç. (22) ve A.O.C'yi (25) Ekinözü ilçesinde gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ali Öztürk - Güncel