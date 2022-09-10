Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Kahramanmaraş haberleri: Elbistan'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Elbistan'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Gazi Bütün (28) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bütün'ün cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ali Öztürk Cumhuriyet Mahallesi Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.