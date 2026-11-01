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Kahramanmaraş Elbistan'da 4'üncü kattan düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş Elbistan'da 4'üncü kattan düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Mahallesi'ndeki inşaatta 4'üncü katta çalışan 23 yaşındaki Suriyeli işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi Muhammed Elsalih (23), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi Muhammed Elsalih, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elsalih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elsalih'in cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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