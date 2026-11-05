Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 13 yıl 9 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 13 yıl 9 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA