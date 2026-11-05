Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 13 yıl 9 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm
Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti

Fotoğraftaki bir milletvekili! 5. dönem zaferini pistte kutladı

Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem