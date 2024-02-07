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Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı Düzenlendi

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Almanya'nın Köln kentinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Programda müzik dinletisi ve hip hop şarkısı seslendirildi.

Almanya'nın Köln kentinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

3K Müzik Atölyesinin, tarihi Köln Katedrali önünde akşam saatlerinde düzenlediği etkinlikte Aynur Cronauer yönetimindeki koro, depremde yaşamını yitirenler için oluşturduğu hüzünlü ezgilerden oluşan 15 dakikalık bir dinleti sundu.

Depremlerde Hatay'da göçük altından kurtarılan Hikmet Karakaplan da etkinliğe katılanlar için bir hip hop şarkı seslendirdi.

Koro yöneticisi Cronauer, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaranın hala çok taze olduğunu söyledi.

Aralarında depremzedelerin olmasının bu etkinliğin değerini arttırdığını belirten Cronauer, farkındalık yaratmak, unutmamak ve unutturmamak için burada bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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