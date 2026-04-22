Depremde 41 kişinin öldüğü Pınar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 3'ü tutuksuz, 5'i kamu görevlisi 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanması için heyete tebliğ yapıldığını ancak raporun henüz hazırlanmadığını belirtti.

Celsede söz verilen sanıklar ve avukatlar önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık ile tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.