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Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybedenler Anılıyor

Kahramanmaraş Depreminde Hayatını Kaybedenler Anılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 12 bin 789 kişinin ismi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 04.17 panosunda yaşatılıyor. Pano, depremin acısını ve kayıpları hatırlatmak amacıyla sembolik bir anıt niteliği taşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yaşatılıyor.

Büyükşehir Belediyesince, hizmet binasına özel olarak yaptırılan ve depremin saatini gösteren "04.17" panosunda, hayatını kaybeden 12 bin 789 vatandaşın ismi yer alıyor.

İlk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'ye atıfta bulunan pano hem depremin acısını hem de yaşamını yitirenlerin hatıralarının yaşatılması adına sembolik bir anıt niteliği taşıyor.

Pano ekranların önüne gelen vatandaşlar, yakınlarının isimlerini görünce duygu dolu anlar yaşıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
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