Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunma yaptı ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari ve 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, başka bir kooperatifte yöneticilik yaptığını, söz konusu binanın yapımında görev almadığını ileri sürdü.

Binada gelini ve ailesinin de hayatını kaybettiğini belirten Tepebaşı, "Binanın çürük olduğunu bilsem onların orada oturmasına izin vermezdim. Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Bu binaların garanti süresi geçmiştir, zaman aşımına uğramıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki T.D, firari sanıkların bir an önce yakalanarak yargılanmalarını istediklerini ifade etti.

Müşteki D.I. ise "Ben yaşayan bir ölü gibiyim hakim bey. Tevfik Tepebaşı madem öğretmendi, neden kooperatif başkanı oldu, neden evlerle ilgilendi? Sanıkların olası kasttan yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Alman yetkililer, 'Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği' iddialarını yalanlamadı

Otomotiv devi, skandal İsrail iddiasını yalanlamadı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi

İran'ı alarma geçiren görüntü! Bildiğiniz bütün kuşları unutun