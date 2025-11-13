Haberler

Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılama Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkımına ilişkin yargılama süreci sürerken, tutuklu ve tutuksuz sanıklar beraat talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan biri katılmazken, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, L.V, A.Ö.D, A.Ö, A.F.T, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini bildirdi.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında, 33 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Manevi ve psikolojik olarak yıprandım. Bazı deprem davalarında tutuklu sanıklar serbest kalırken, ben hala tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan müştekiler ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Şubat 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.