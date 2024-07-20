Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen programda itfaiye erleri tarafından hazırlanan aşureler personel ve vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanı Onur Erdi, muharrem ayında ikram edilen aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Ekipler tarafından 450 kişiye aşure ikram edildi.