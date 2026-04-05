Ankara'daki kazada ölen 5 kişi, son yolculuklarına uğurlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir halk minibüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar arasında milletvekilleri de yer aldı. Kazada ayrıca 18 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk minibüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi, toprağa verildi.

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem (31) yönetimindeki 06 HO 1460 plakalı özel halk minibüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu (58) ve kızı Safiye Simge Sucu (27) ile Hamiyet Bilge Uslu (27) ve Yağmur Güzel (24) hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 14 kişi de yaralandı.

Kazada ölen 1 çocuk annesi Yağmur Güzel, dün akşam memleketi Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi.

SINAV İÇİN ANKARA'YA GELİYORLARMIŞ

Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu için bugün Kızılcahamam ilçesindeki Merkez Aşağı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve kazada ölenlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından 3 kişi, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan Safiye Simge Sucu ile ilçede yaşayan Hamiyet Bilge Uslu'nun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek için Ankara'ya geldiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü, 2 çocuk babası Efe Erdem için de Kızılcahamam'daki Merkez Yukarı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
