Kahramankazan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Keskinler Kavşağı'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan sürücüyü kurtardı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Keskinler Kavşağında H.K'nin kullandığı tır ile A.A. yönetimindeki tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü A.A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
