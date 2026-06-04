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Ankara'da sahte dişçi operasyonu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yetkisi olmadığı halde diş çekimi ve bakımı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Adreste tıbbi ilaç ve ekipmanlara el konuldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte dişçilik yapan zanlı gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi olmadığı halde diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheli, muayenehane olarak kullandığı iddia edilen adreste ekiplerce gözaltına alındı.

Adresteki tıbbi ilaç ve ekipmanlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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