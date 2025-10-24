Kahramankazan'da 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' programı düzenlendi

MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığınca, "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" programı düzenlendi.

MYK Üyesi Çağatay Yıldız, çay bahçesinde organize edilen programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan programlarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Yıldız, "Artık bu terör belasını çözeceğiz." dedi.

Yıldız, "Bu siyaset üstü bir konu. Bu bir memleket meselesi, parti meselesi değil." diye konuştu.

Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğini de ziyaret etti.