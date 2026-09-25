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Kahramankazan'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Kahramankazan'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık ayrıştırma bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü. Yangında tesiste hasar oluştu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt olay yerine giderek bilgi aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tesisin atık ayrıştırma bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu tesiste hasar meydana geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt da olay yerine giderek, yangın hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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