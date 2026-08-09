Kahramankazan'daki Arazi Yangınları Söndürüldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan arazi yangınları söndürüldü.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan arazi yangınları söndürüldü.
Peçenek Mahallesi'nde hobi bahçelerinin yoğun olduğu bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın, hasat edilmemiş tarım arazileriyle hobi bahçelerine sıçramadan söndürüldü.
Yassıören Mahallesi'nde ise arazide çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.
Kaynak: AA