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Kahramankazan'da bayramlaşma töreni düzenlendi

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kahramankazan ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, dua ve konuşmalarla devam etti.

Protokol üyeleri daha sonra kamu kurumlarını ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Oğuz, Devlet Hastanesi ziyaretinde bir bebek ve iki hemşireye altın hediye etti.

Oğuz, huzur ve barış içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kurban aslında yakınlaşmak demek, biz de buna bir katkıda bulunmak için ihtiyaç sahibi ailelerin de evlerinde bolluk bereket yaşansın diye 100 kurban kesilerek bin haneye dağıtıldı. Yine bayram süresince vatandaşlardan gelen kurban payı vatandaşlarımıza dağıtılıyor." dedi.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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