Başkentte atık yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde'de bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Fabrikada çalışanların olduğu esnada çıkan yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.