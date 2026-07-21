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Kahramankazan ilçesinde anız ateşinden çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramankazan ilçesinde anız ateşinden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde anız ateşinden çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde anız ateşinden çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aşağıkaraören Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Kahramankazan ve Kızılcahamam belediyelerinin ekipleri ile 2 söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yürütülen bölgede yaklaşık 200 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
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