Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda, 27 kilogram esrar ele geçirildi.