Kahramankazan'da 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kahramankazan'da 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan operasyonla 100 bin 725 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü N.T. tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 100 bin 725 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun Akıncı Gişeleri'ndeki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aracın bagajında 100 bin 725 sentetik uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, sürücü N.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
