Kahramankazan Arama Kurtarma Birliği Lise Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verdi
Kahramankazan Arama Kurtarma Birliği, Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde afet nedir, afet öncesi hazırlıklar, afet sonrası ilk saatler ve çeşitli afet türleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma faaliyetleri deneyimleri paylaşıldı ve öğrenciler AFAD gönüllüsü olmaya davet edildi.
Kahramankazan Arama Kurtarma Birliği tarafından lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, öğrencilere afet nedir, afet öncesi hazırlıklar, afet sonrası ilk saatler, deprem, heyelan, çığ, tsunami, sel ve yangın gibi konularda bilgiler verdi.
Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan ekip üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerdeki arama kurtarma faaliyetleri sırasında yaşadıkları olayları paylaştı, onları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.
Eğitim, Okul Müdürü Fatih Erdoğan'ın Türk Bayrağı hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.