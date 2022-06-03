KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi Bisiklet maratonundan detay görüntüler Maratona katılanlardan Şirin İmam ile röportaj Maratona katılanlardan Ammar Muhammed ile röportaj KAHİRE- Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Mısır'ın başkenti... Bisiklet maratonundan detay görüntüler Maratona katılanlardan Şirin İmam ile röportaj Maratona katılanlardan Ammar Muhammed ile röportaj KAHİRE- Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de yüzlerce kişini katılımıyla maraton düzenlendi. Katılımcılar, başkentteki Spor Kenti'nden başlayarak Mısır Olimpiyat Kenti'ne kadar olan parkuru tamamlamak için pedal çevirdi. AA / Adam Abdullftah - Güncel Kahire Mısır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.