Filistinli kaynaklara göre, ABD ile Hamas arasındaki görüşmelerde somut ilerleme sağlanamadı

Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD ile Hamas arasında 14 Nisan'da ilk kez doğrudan gerçekleştirilen görüşmelerin somut bir ilerleme sağlanamadan sona erdiği öne sürüldü.

İsmini açıklamayan Filistinli iki kaynaktan alınan bilgiye göre, Ekim 2025'te Gazze'de varılan ateşkesin ardından Kahire'de düzenlenen ve Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, Mısırlı yetkililer, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu danışmanı Büyükelçi Aryeh Lightstone'nun katıldığı doğrudan görüşmeler sona erdi.

Söz konusu görüşmelerde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili somut bir ilerleme sağlanamadı.

Görüşmelerde, Filistin'in çıkarları ve Gazze halkının ihtiyaçlarını dikkate almayıp, İsrail'in talepleri üzerinde duran bir metin sunuldu. Söz konusu metinde ateşkesin ilk aşamasıyla ilgili olan ve İsrail'in çoğunu yerine getirmediği taahhütler görmezden gelindi. Haliyle bu da Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddedildi.

İnsani meselelerde ve İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konusunda bir ilerleme sağlanamadan, sadece direniş gruplarının silahsızlandırılması şartı üzerinde duruldu. Hamas ve diğer direniş grupları ise ikinci aşamaya geçmeden önce ilk aşamanın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olarak bu şarta karşı çıktı.

ABD heyetinin savaşı yeniden başlatmaya dönük tehditkar bir üslup takındığı görüşmede taraflar, somut bir gelişme alamayınca Kahire'den ayrıldı.

Dün CNN'e konuşan iki Hamas yetkilisi, Trump'ın ekonomik normalleşme konularından sorumlu danışmanı Büyükelçi Aryeh Lightstone başkanlığındaki heyetin, 14 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Şeridi'ndeki lideri Halil el-Hayye ile bir araya geldiğini ileri sürmüştü.