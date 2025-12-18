Haberler

Mısır'da "Kur'an kârîleri" müzesi açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Kur'an-ı Kerim tilavetinin önde gelen isimlerine adanmış bir müze açıldı. Müze, ünlü karilerin kişisel eşyalarını ve tarihini belgelemeyi amaçlıyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ülkenin önde gelen "Kur'an-ı Kerim karilerine" adanmış müze açıldı.

Mısır'daki Kur'an tilavetinin önde gelen isimlerinin tarihini belgelemeyi amaçlayan müzede söz konusu kişilerin sesinden ayet ve surelerin dinleneceği odalar ve karilerin kişisel eşyası yer alıyor.

Mısır Bakanlar Kurulunun, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kahire'nin doğusunda yer alan Yeni İdari Başkent'te bulunan müzeye ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Müzede Mısır'daki Kur'an-ı Kerim'in en büyük karilerinden 11'ine ait özel eşyanın yer aldığı belirtilen açıklamada, bu isimlerin Muhammed Rif'at, Abdülfettah Şaşai, Taha el-Feşni, Mustafa İsmail, Mahmud Halil el-Husari, Muhammed Sıddık Minşavi, Ebul Aayneyn Şaişa, Mahmud Ali el-Banna, Abdulbasıt Abdussamed, Muhammed Mahmud Tebevi ve Ahmed el-Ruzifi olduğu belirtildi.

Açıklamada, müzenin ayrıca, bazı kıraat üstatlarına ait nadir yazmalar, kişisel eşya ve El-Ezher Kurumundan verilmiş icazetleri de bünyesinde barındırdığı kaydedildi.

Seçilmiş tilavetlerin dinlenebileceği salonlarda ziyaretçiye işitsel ve bilgiye dayalı deneyim sunmasının müzeyi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin önde gelen isimlerini ve ses icrasının estetik yönlerini belgelemeye adanmış türünün ilk kültürel yapısı haline getirdiği aktarılan açıklamada, "Müze, Mısır'daki Kur'an tilavetinin önde gelen isimlerinin tarihini belgelemeyi, Kur'an-ı Kerim'in sesli icrasında Mısır ekolünün kendine özgü karakterini ortaya koymayı ve bu ekolün kıraatlerdeki ilmi disiplininin yanı sıra makamlar ve icra üsluplarındaki yüksek estetik duyarlılığıyla öne çıkan özelliklerini vurgulamayı amaçlamaktadır." denildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
