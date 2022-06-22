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KAHİRE/CİDDE - Filistinli hacı adayları kutsal topraklarda

AA - Ashraf Amra - Güncel
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Kahire Havalimanı'ndaki Filistinli hacı adayları Filistinli hacı adaylarının uçak yolculuğundan detaylar Filistinli hacı adaylarının Cidde Havalimanı'na gelmesi Cidde Havalimanı'nda pasaport işlemleri yapılmasından detaylar Suudi Arabistan'a gitmek üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan...

Kahire Havalimanı'ndaki Filistinli hacı adayları

Filistinli hacı adaylarının uçak yolculuğundan detaylar

Filistinli hacı adaylarının Cidde Havalimanı'na gelmesi

Cidde Havalimanı'nda pasaport işlemleri yapılmasından detaylar Suudi Arabistan'a gitmek üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yapan Filistinli hacı adayları, başkentteki Kahire Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Cidde'ye gitti.

AA / Ashraf Amra - Güncel

Suudi Arabistan Kahire Gazze Güncel Haberler

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