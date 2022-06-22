KAHİRE/CİDDE - Filistinli hacı adayları kutsal topraklarda
AA - Ashraf Amra - Güncel
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Kahire Havalimanı'ndaki Filistinli hacı adayları Filistinli hacı adaylarının uçak yolculuğundan detaylar Filistinli hacı adaylarının Cidde Havalimanı'na gelmesi Cidde Havalimanı'nda pasaport işlemleri yapılmasından detaylar Suudi Arabistan'a gitmek üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan...
Kahire Havalimanı'ndaki Filistinli hacı adayları
Filistinli hacı adaylarının uçak yolculuğundan detaylar
Filistinli hacı adaylarının Cidde Havalimanı'na gelmesi
Cidde Havalimanı'nda pasaport işlemleri yapılmasından detaylar Suudi Arabistan'a gitmek üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yapan Filistinli hacı adayları, başkentteki Kahire Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Cidde'ye gitti.
AA / Ashraf Amra - Güncel