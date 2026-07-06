Kağızman-Tuzluca kara yolunda kamyonet devrildi, 10 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesi ile Iğdır'ın Tuzluca ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ile 9 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

Iğdır'a kayısı hasadı için işçi taşıyan Savaş B. idaresindeki kamyonet, Kağızman-Tuzluca kara yolunun İncesu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan 9 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Kars il merkezi, Kağızman ile Tuzluca ilçelerinden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar, Kars ve Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.