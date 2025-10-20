Kağızman Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Daştan'a Ziyaret

Kağızman Muhtarlar Derneği üyeleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Zeki Oral ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlar Günü dolayısıyla Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'a ziyarette bulundu.

Oral, ziyarette Kaymakam Daştan'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Kaymakam Daştan, Oral ve yönetimine teşekkür ederek, "İlçedeki eksiklikleri muhtarlarımız aracılığı ile devlet-millet işbirliği ile uyum içerisinde gidermeye çalışıyoruz. Yaptıkları çalışmalar ve işbirliğinden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi.