Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Levent Akkaya Atandı
Levent Akkaya, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Akkaya, ilçedeki insanların güler yüzlü olduğunu belirterek huzur ve güven için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Emniyet Teşkilatında uzun yıllardır çeşitli kademelerde önemli görevlerde bulunan Akkaya, ilçede insanların güler yüzlü, sıcak ve samimi olduğunu belirterek, ilçenin huzur ve güveni için görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını anlattı.