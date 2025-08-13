Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Levent Akkaya Atandı

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Levent Akkaya, görevine başladı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Akkaya, ilçeye geldi.

Emniyet Teşkilatında uzun yıllardır çeşitli kademelerde önemli görevlerde bulunan Akkaya, ilçede insanların güler yüzlü, sıcak ve samimi olduğunu belirterek, ilçenin huzur ve güveni için görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını anlattı.