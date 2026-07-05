Haberler

Kars'ta sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası yükselen sel sularına kapılan 4 büyükbaş hayvan kayboldu. Mahsur kalan diğer hayvanlar ekipler tarafından kurtarılırken, kaybolanlar için arama çalışmaları devam ediyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu.

İlçeye bağlı Günindi Köyü Yaylası'nda etkili olan şiddetli sağanağın ardından aniden yükselen sel suları nedeniyle derede otlayan büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı. Bu sırada büyükbaşlardan 4'ü akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Kağızman Belediyesi Arama Kurtarma İtfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ile köylülerin ortak çalışması sonucu, su seviyesinin düşmesinin ardından dere ortasında mahsur kalan büyükbaşlar güvenli alana çıkarıldı.

Sel sularına kapılarak kaybolan 4 büyükbaşın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraguay'dan utanç verici istatistik: Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü

Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi

"Patron kim?" tartışması son sürat! Netanyahu'dan Trump'a yanıt geldi