Kars'ta sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu
Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası yükselen sel sularına kapılan 4 büyükbaş hayvan kayboldu. Mahsur kalan diğer hayvanlar ekipler tarafından kurtarılırken, kaybolanlar için arama çalışmaları devam ediyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu.
İlçeye bağlı Günindi Köyü Yaylası'nda etkili olan şiddetli sağanağın ardından aniden yükselen sel suları nedeniyle derede otlayan büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı. Bu sırada büyükbaşlardan 4'ü akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Kağızman Belediyesi Arama Kurtarma İtfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler ile köylülerin ortak çalışması sonucu, su seviyesinin düşmesinin ardından dere ortasında mahsur kalan büyükbaşlar güvenli alana çıkarıldı.
Sel sularına kapılarak kaybolan 4 büyükbaşın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.