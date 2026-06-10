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Kars'ta kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Ferhat B., 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda 6 Haziran'da, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyon ile Ferhat B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Ferhat B, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan kaza anı, yoldan geçen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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